Incêndio na Boate Kiss completa sete anos e famílias ainda aguardam por justiça

Com julgamentos de quatro réus marcados para este ano, as famílias dos jovens que morreram e dos sobreviventes do incêndio na Boate Kiss, que ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pediram por justiça em frente à fachada do que sobrou da danceteria, na noite deste domingo (26).

De acordo com o Sistema Globo, o caso completa sete anos nesta segunda-feira (27), e resultou na morte de 242 jovens e feriu mais de 600 pessoas durante a tragédia que chocou o país. Aproximadamente 100 pessoas, vestindo camisetas estampadas com fotografias das vítimas, prestaram homenagens aos mortos e exigiram por justiça para que o caso não caia no esquecimento.

Ainda de acordo com a publicação, os sócios da casa noturna, Elissandro Spohr, o Kiko, e Mauro Hoffmann, e dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão respondem em liberdade por 242 homicídios e por 636 tentativas e devem ir à júri popular em março e abril deste ano.