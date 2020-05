JK Rowling, escritora de Harry Potter, anuncia doação de R$ 6,8 milhões para afetados por pandemia

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

A escritora J.K. Rowling, autora de "Harry Potter", anunciou a doação de 1 milhão de libras esterlinas (moeda oficial do Reino Unido), que equivale a aproximadamente R$ 6,8 milhões, para ajudar as pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Segundo o UOL, J.K fez o anúncio em suas redes sociais, neste sábado (02). O dia 2 de maio é simbólico para os fãs de Harry Potter, é o 22º aniversário da Batalha de Hogwarts, que nos livros é um dos mais importantes confrontos entre os aliados de Harry e as forças de Lord Voldemort.

Em seu anúncio, a escritora revelou que uma parte da doeação será destinada a uma instituição de auxílio aos sem-teto, enquanto a outra metade irá para uma instituição voltada a mulheres em situação de violência doméstica.