21 filmes do estúdio Ghibli serão disponibilizados pela Netflix

A Netflix anunciou que disponibilizará em seu catálogo 21 filmes do Studio Ghibli em fevereiro. O anúncio foi feito com um trailer que inclui cenas dos sucessos A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado, Meu Amigo Totoro e Princesa Mononoke.



As produções serão legendadas em 28 idiomas e dubladas em até 20 línguas. Confira as datas de estreias.

1º de fevereiro de 2020:

O Castelo no Céu (1986), Meu Amigo Totoro (1988), O Serviço de Entregas da Kiki (1989), Memórias de Ontem (1991), Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), Eu Posso Ouvir o Oceano (1993) e Contos de Terramar (2006)

1º de março de 2020:

Nausicaä do Vale do Vento (1984), Princesa Mononoke (1997), Meus Vizinhos, Os Yamadas (1999), A Viagem de Chihiro (2001), O Reino dos Gatos (2002), O Mundo dos Pequeninos (2010) e O Conto da Princesa Kaguya (2013)

1º de abril de 2020:

Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (1994), Sussurros do Coração (1995), O Castelo Animado (2004), Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar (2008), Da Colina Kokuriko (2011), Vidas ao Vento (2013) e As Memórias de Marnie (2014)