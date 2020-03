21ª Feira da FAS é adiada em Manaus como medida de prevenção ao coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, como medida de prevenção, controle e enfrentamento do coronavírus (COVID-19), a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e a organização da Feira da FAS informam o adiamento da 21ª edição, que seria realizada no dia 12 de abril.

Nossa prioridade é garantir a saúde e segurança dos empreendedores, colaboradores e do público que frequenta o evento, evitando a disseminação da doença.

Ressaltamos que os empreendedores e atrações que participariam desta edição têm vaga garantida na feira do dia 11 de maio. Nossa equipe entrará em contato com todos os envolvidos para confirmar a participação na nova data e buscar alternativas que os beneficiem.

Neste primeiro momento, a edição do mês de maio está confirmada. Porém, todo dia 30 do mês anterior à feira avaliaremos o cenário da saúde no Amazonas e informaremos através das nossas redes sociais e pelos meios de comunicação se será viável a realização do evento.