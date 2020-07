Oscar: Confira as 9 primeiras produções indicadas para concorrer ao melhor filme

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

A 93ª edição do Oscar, que foi adiada para o dia 25 de abril de 2021, já tem as primeiras produções selecionadas. Os indicados estão divididos entre Netflix, Universal e Bleecker Street. Paramount, Warner, Disney e Sony ainda não enviaram seus filmes para o Oscar.

A lista foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Confira:

As primeiras nove escolhas são:"A Assistente", de Kitty Green;"Crip Camp", de Nicole Newnham e James Lebrecht;"Destacamento Blood", de Spike Lee;"Você Nem Imagina", de Alice Wu;"Lost Girl": Os Crimes de Long Island, de Liz Garbus;"Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman;"Military Wives", de Peter Cattaneo;"Trolls 2", de Walt Dohrn.