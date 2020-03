Ingressos do Festival de Parintins 2020 já estão encerrados

As agressões a jornalistas em Manaus

A empresa responsável pela venda dos ingressos do Festival Folclórico de Parintins, informou que os ingressos para o espetáculo que acontece no mês de Junho já foi esgotado.

A 55º edição promete ser um dos maiores dos últimos anos e pegou de surpresa quem havia pensado em comprar quando chegasse na ilha tupinambarana.

Neste 2020, o Boi Garantido buscará o bicampeonato com o tema “Somos o Povo da Floresta”, enquanto o Boi Caprichoso busca a retomada do título com o tema “Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito”.

O Festival de Parintins 2020 acontece no último final de semana de junho, que neste ano cai nos dias 26, 27 e 28, no Bumbódromo.