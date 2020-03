Canadá desiste das Olímpiadas em Tóquio temendo novo coronavírus

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

O Comitê Olímpico do Canadá anunciou na noite de domingo (22) que não enviará atletas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020, por conta do risco de contaminação da covid-19.

De acordo com o R7, a organização disse, em nota, que a decisão conta com o apoio dos atletas, de organizações esportivas nacionais e do próprio governo canadense.

O comitê faz um apelo aos organizadores das Olimpíadas que adiem a realização dos Jogos em um ano, ofecendo todo o apoio necessário para a navegação em meio às dificuldades que o reagendamento possa causar.

Frisando sempre que a principal preocupação é com a saúde dos atletas e da população mundial como um todo, o órgão encerra o comunicado dizendo que espera que o COI (Comitê Olímpico Internacional) concorde com a decisão de adiar os Jogos, com "parte da nossa responsabilidade coletiva em proteger nossas comunidades e trabalhar para conter a disseminação do vírus".