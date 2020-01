Brasil já contabiliza 152 vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

Após três anos de ciclo olímpico, o Time Brasil vê Tóquio 2020 cada vez mais próximo. Faltando menos de 200 dias para o evento, muitos atletas ainda brigam por classificação. Até o momento, a delegação brasileira tem 152 vagas garantidas. O número pode aumentar consideravelmente até a primeira quinzena de fevereiro, quando o futebol masculino e o basquete feminino definirão seus classificados para os Jogos.



“Estamos entrando em uma fase bem sensível da preparação, ainda de treinamento pesado, em que o atleta precisa reduzir o risco de lesão, mas também buscar sua participação nos Jogos. Ao mesmo tempo, eles sabem o que precisam fazer e os desafios que encontrarão em Tóquio. Com esse plano formado, é possível identificar o que ainda deve ser trabalhado para que cada um chegue forte e confiante a Tóquio”, afirma o diretor de Esportes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Jorge Bichara.

O projeto Tóquio 2020 teve início há seis anos, quando o COB formalizou parceria com o Japan Sports Council e iniciou o processo de escolha das bases de aclimatação do Time Brasil. Na etapa, a entidade procurou locais com boa estrutura de treinamento, área médica, espaço para montagem de sala de força e que permitissem uma alimentação tipicamente brasileira.