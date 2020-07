Alasca tem forte terremoto e autoridades prevêem tsunami

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Autoridades da Península do Alasca estão em alerta após um forte terremoto com 7,8 de intensidade atingir a região por volta das 6h desta quarta-feira (22).

"Com base nos parâmetros preliminares do terremoto, ondas perigosas de tsunami são possíveis nas costas a mais de 400 km do epicentro do terremoto", disse o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico.

Segundo o site alemão Deutsche Welle, o terremoto foi sentido centenas de quilômetros ao redor. O Alasca faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona sísmica muito ativa que vai do Golfo do Alasca à península russa de Kamtchatka.