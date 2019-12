5 simpatias para você conquistar o que deseja em 2020; Confira

Fazer simpatias na virada do ano já é tradição. O ritual é uma forma de esquecer tudo o que já passou e pedir uma forcinha do universo para atrair as coisas boas do ano que está chegando.

De acordo com o site Astro Centro, as dicas podem atrair boa sorte e prosperidade para o próximo ano; Confira a lista

1. Para atrair um amor em 2020

Se você está solteira, mas quer atrair um crus em, a primeira pessoa que você deve saudar na virada deve ser alguém do sexo oposto

2. Para atrair viagens no novo ano

A dica é andar pela casa com uma mala nas primeiras horas do ano novo

3. Para resolver a vida financeira

Na virada do ano, coloque uma nota de R$ 10 e uma de R$ 20 dentro dos dois sapatos. Depois, guarde e mantenha essas notas na sua carteira até o último dia de 2020;

4. Para impulsionar sua carreira

Na hora da contagem regressiva, suba numa cadeira ou em um banco e desça com o pé direito quando terminar a contagem;

5. Para pedir sucesso e riqueza

À meia-noite do ano novo, coloque uma folha de louro na sua carteira;