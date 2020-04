O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Devido a pandemia do novo coronavírus, os jogos de futebol estão suspensos, mas para alegria dos telespectadores, a TV Globo anunciou que vai reprisar a final da Copa do Mundo de 2002.A reprise deve ir ao ar no domingo de Páscoa, no dia 12 deste mês

Nessa partida, o Brasil venceu a Alemanha por 2 x 0 e conquistou o pentacampeonato.