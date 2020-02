Amazonas recolhe R$ 1,53 bilhão em tributos federais em janeiro

O Amazonas responde por 43,44% da arrecadação federal na região

Manaus/AM - Com arrecadação de R$ 3,524 bilhões em tributos federais, a 2ª Região Fiscal (RF), que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, teve crescimento de 7,20% no mês de janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, informou Receita Federal.

O valor dos tributos federais recolhidos no Amazonas, no período em referência, atingiu R$ 1,531 bilhão, equivalente a 43,44% do total recolhido nos cinco estados. O Estado do Pará, onde foram recolhidos R$ 1,280 bilhão, em janeiro passado, é a segunda maior arrecadação da 2ª RF, e tem participação de 36,32%.

A arrecadação do Amazonas, no comparativo com o mesmo mês de 2019, cresceu 2,95%, bem abaixo da expansão ocorrida na 2ª RF. O Pará teve crescimento de 15,98% nesse comparativo.