Auxílio Emergencial: 3ª parcela para informais já tem data para pagamento

O ministro da Economia Paulo Guedes informou durante uma live com o presidente Jair Bolsonaro, que a 3ª parcela do auxílio emergencial para informais que não estão no grupo do Bolsa Família, já começa a ser pago no próximo sábado (27).

As datas para saque, que seguirão o modelo do cronograma anterior, por mês de aniversário, ainda não foram divulgadas.

"Nós estamos, agora no sábado, pagando mais uma parcela para 60 milhões de brasileiros. Neste próximo sábado até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela", declarou Guedes.

A 3ª parcela já estava sendo paga para beneficiários do bolsa família desde o dia 18 de junho e encerra no próximo dia 30.