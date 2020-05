Governo lança novo site de consultas detalhadas do auxílio emergencial; veja

Não ao lockdown em Manaus

Os cidadãos que fizeram solicitação do auxílio emergencial do Governo Federal poderão acompanhar, a partir desta terça-feira (5), os seus pedidos por meio dos portais oficiais do governo. O portal já está no ar e disponível para pesquisas do CPFs dos requerentes. O objetivo é dar transparência ao procedimento de análise, processamento, homologação e pagamento

Clique aqui para acessar o portal de consulta do Auxílio Emergencial

Os requerentes poderão acompanhar todo o detalhamento dos pedidos como: resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além da motivação da negativa do benefício. A análise da segunda solicitação também poderá ser acessada.

Aplicativo

Dos 46 milhões de solicitações, a Dataprev transmitiu o resultado de 44,9 milhões à Caixa, após homologação do Ministério da Cidadania. Os cadastros são referentes ao período de 7 a 22 de abril. Os dados foram enviados em vários lotes à instituição.

Atualmente, 2,3% do total do Grupo 1 estão em processamento adicional em função da complexidade de cenários e cruzamentos.

São 1,04 milhão de solicitações: 38 mil cadastros concluídos entre 7 a 10 de abril; um mil, de 11 a 17 de abril; e um milhão, de 18 a 22 de abril. Os técnicos dos dois órgãos seguem dedicados à conclusão da análise das informações nesta semana.

Nova Remessa

A finalização do processamento dos requerimentos apresentados entre os dias 23 e 30 de abril, por meio do aplicativo e portal da Caixa (Grupo 1), estão previstos também para o final da semana.