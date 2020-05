Saiba quantas parcelas irá receber quem for aprovado esta semana no auxílio emergencial

O impeachment do governador do Amazonas

O benefício no valor de R$ 600 (que pode chegar a R$ 1.200) destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia da Covid-19. Mas e quem for aprovado agora?

A Caixa Econômica Federal informou que terá direito a três parcelas do auxílio emergencial, mesmo que faça a solicitação depois do pagamento da parcela de abril.

O pedido do Auxílio Emergencial poderá ser feito até o dia 2 de Julho,