Aposentados e pensionistas começam a receber hoje 2ª parcela do 13º salário

A segunda parcela do do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)começa a ser depositada nesta segunda-feira (25).

O valor será depositado de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Os pagamento irá acontecer até o dia 5 de junho.

Entre os beneficiados estão aposentados, beneficiários do auxílio-doença, beneficiários do auxílio-acidente, beneficiários do auxílio-reclusão, beneficiários da pensão por morte, beneficiários de salário-maternidade.

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 25/05

Final 2: 26/05

Final 3: 27/05

Final 4: 28/05

Final 5: 29/05

Final 6: 01/06

Final 7: 02/06

Final 8: 03/06

Final 9: 04/06

Final 0: 05/06

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 01/06

Final 2 e 7: 02/06

Final 3 e 8: 03/06

Final 4 e 9: 04/06

Final 5 e 0: 05/06