Braga consegue liberação de mais de R$ 18 milhões da União para reforçar saúde de Manaus e do interior

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) viabilizou a liberação de mais de R$ 18 milhões para investimentos nos serviços de saúde da capital Manaus, de mais 45 municípios (confira a relação de contemplados abaixo) e de três importantes instituições do Estado: o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) ; a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD). As duas primeiras contarão, cada uma, com R$ 2 milhões. A FMT/HVD, com R$ 1 milhão.

Proveniente de emendas impositivas (de execução obrigatória) apresentadas por Eduardo ao Orçamento da União, o recurso seria antes direcionado para obras de infraestrutura. Com o avanço da pandemia da Covid-19 no Amazonas, o parlamentar decidiu remanejá-lo para a rede pública de atendimento. "A prioridade é salvar vidas. Todos os nossos esforços estão voltados nessa direção", disse.

O montante liberado esta semana se soma a mais R$ 13,4 milhões obtidos pelo senador, no fim de abril, para garantir os serviços de saúde de 49 municípios amazonenses. Em menos de 15 dias, Eduardo conseguiu destravar mais de R$ 30 milhões para o Estado.

Unidade responsável por processar mais de 700 exames de diagnóstico da Covid-19 no Amazonas, num regime de trabalho de 24 horas, o Lacen-AM aplicará o recurso numa reforma para assegurar as instalações adequadas ao laboratório de diagnóstico molecular e na compra de um pipetador automático, equipamento para acelerar a liberação dos exames. "Isso vai agilizar muito a etapa do processo de extração do DNA dos vírus, reduzindo o tempo de processamento de quatro horas para uma hora", explicou a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa.

Centro de referência no tratamento do câncer na região Norte, a FCecon investirá os R$ 2 milhões recebidos na proteção de pacientes, acompanhantes e servidores, como a aquisição de mais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). "Vamos usar esse recurso para redobrar os cuidados que já tomávamos antes da pandemia da Covid-19", afirmou o diretor-presidente Gerson Mourão, que destacou a série de procedimentos já adotados para evitar o risco de contágio do novo coronavírus na instituição.

Entre eles, a distribuição de máscaras e álcool líquido 70% a quem chega à unidade hospitalar e a triagem para detecção de sintomas gripais antes de consultas e procedimentos ambulatoriais. Os pacientes com sintomas de gripe, como febre, são encaminhados para o serviço de Urgência da FCecon para averiguação. Já os acompanhantes que apresentam essas condições são orientados a procurarem atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Gestão e controle - Manaquiri poderá contar com R$ 300 mil. A verba, de acordo com o prefeito Jair Souto, vai reforçar o trabalho de gestão da saúde e de controle sanitário para combater a enfermidade, que é mantido pelo caixa do próprio município e por meio das emendas viabilizadas por Eduardo.

"Esse recurso vem nos ajudar a manter o custeio da saúde. Embora não seja responsabilidade da prefeitura, mas do Governo do Estado, estamos contratando e pagando funcionários, como um médico intensivista, para atendermos a população. Além disso, adquirindo EPIs", disse o chefe do Executivo local, que tem conseguido conscientizar os cidadãos quanto aos riscos da Covid-19. "Pelo menos 95% dos que vão às ruas da cidade já usam máscaras de proteção", declarou Souto.

Municípios contemplados - Recursos para Saúde

1 - Atalaia do Norte

2 - Autazes

3 - Barcelos

4 - Barreirinha

5 - Benjamin Constant

6 - Borba

7- Canutama

8- Carauari

9 - Careiro Castanho

10 - Careiro da Várzea

11 - Coari

12 - Codajás

13 -Eirunepé

14 - Envira

15 - Guajará

16 - Ipixuna

17 - Itacoatiara

18 - Itamarati

19- Itapiranga

20 - Japurá

21 - Juruá

22 - Jutaí

23 - Lábrea

24 - Manacapuru

25 - Manaquiri

26 - Manaus

27 - Maraã

28 - Maués

29 - Nova Olinda do Norte

30 - Novo Airão

31 - Novo Aripuanã

32 - Parintins

33 - Pauini

34 - Rio Preto da Eva

35 - Santa Isabel do Rio Negro

36 - Santo Antônio do Içá

37 - São Gabriel da Cachoeira

38 - São Paulo de Olivença

39 - São Sebastião do Uatumã

40 - Silves

41 - Tabatinga

42 - Tapauá

43 - Tefé

44 - Tonantins

45 - Urucará

46 - Urucurituba