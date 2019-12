Publicidade da Skol promovida por Anitta deve ser retirada do ar

Em decisão deferida pelo desembargador Natan Zelinschi de Arruda na última sexta-feira (21), O J Polyvox, o criador da 150 BPM, venceu o processo movido contra a Ambev e o empresário KondZilla por apropriação cultural.

Segundo o Metrópoles, o processo tramita na Comarca de São Paulo, e o artista alega que o nome idealizado, bem como a evolução da batida por ele, está sendo usado sem autorização para publicidade da bebida Skol Beats.

Anitta, que é a nova chefe de criação e inovação da fábrica de bebidas, explicou na época do lançamento que batizou o novo produto como homenagem à batida do funk. O autor pede que as propagandas sejam retiradas de circulação, incluindo as que envolvem a funkeira.