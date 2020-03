Em Manaus, suspeito de estuprar jovem de 14 anos se esconde em forro de casa mas acaba preso

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Silvio Piedade da Silva, 40, foi preso em flagrante, por suspeita de estuprar um adolescente de 14 anos, na tarde de quarta-feira (4), no bairro São José 2, na zona leste de Manaus.

Segundo a conselheira tutelar Iolene Oliveira, o adolescente saiu da escola onde estuda e foi em direção a um salão de beleza para cortar o cabelo, mas ao retornar para casa, o mesmo teria percebido que esqueceu os óculos no local e voltou para buscá-los.

Conforme a conselheira, ao chegar no salão, o adolescente foi recebido pelo dono do local, que pediu ao amigo Silvio para deixar o adolescente na casa onde mora com a mãe, no bairro Tancredo Neves, na mesma zona.

De acordo com a conselheira, a vítima subiu na motocicleta de Silvio, mas o homem desviou o caminho e foi para a casa da patroa dele, onde o ato foi consumado. Após o crime, Silvio teria levado o menino de volta para a escola, mas funcionários acham a atitude suspeita e chamaram a polícia.

A polícia perseguiu Silvio até a casa onde o crime foi cometido. No local, ele chegou a se esconder no forro do imóvel, mas foi capturado logo em seguida pela guarnição.

Silvio foi preso em flagrante e conduzido à sede da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para audiência de custódia.