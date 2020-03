Aleam antecipa 13º salário de servidores a partir de 60 anos por conta do coronavírus

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Josué Neto, anunciou, em entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado (14) que irá liberar a primeira metade do 13º salário de servidores acima de 60 anos, ativos e inativos.

O pagamento deve acontecer a partir do dia 22 de março, com servidores acima de 60 anos tendo prioridade em relação aos demais.

A medida é uma forma de evitar aglomerações e auxiliar servidores que, por conta da idade, fazem parte do grupo de risco da Covid-19. A coletiva realizada para tratar sobre as ações para evitar a propagação do Covid-19 no ambiente parlamentar, acontece um dia após o Amazonas registrar o primeiro caso confirmado da doença.

Também durante o pronunciamento, o presidente da Aleam informou que estão proibidas as viagens de parlamentares e seus assessores aos demais estados brasileiros, e ficarão restritas as viagens aos municípios do Amazonas, evitando um possível contágio da doença para as demais regiões do Estado

Na sexta-feira (13), após o primeiro caso de coronavírus ser confirmado em Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto decretou estado de emergência e também anunciou a antecipação do 13º salário de servidores, além do salário de aposentados e pensionistas da prefeitura.