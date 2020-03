Data de pagamento do 13º dos aposentados é confirmada pelo INSS

O dia de amanhã com o Covid -19

As datas de antecipação das duas parcelas do 13º salário dos aposentados foram confirmadas nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como parte das medidas adotadas pelo governo para tentar amenizar a crise econômica por conta da pandemia do coronavírus.

A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda fica para 25 de maio e 5 de junho. A ordem de distribuição dos pagamentos é a mesma dos depósitos mensais de aposentadorias, pensões e auxílios. Veja abaixo o calendário:

1ª Parcela

Benefícios de até um salário mínimo:

Final do cartão (sem o dígito) Data do depósito

1 24/abr

2 27/abr

3 28/abr

4 29/abr

5 30/abr

6 04/mai

7 05/mai

8 06/mai

9 07/mai

0 08/mai

Benefícios acima de um salário mínimo:

Final do cartão (sem o dígito) Data do depósito

1 e 6 04/mai

2 e 7 05/mai

3 e 8 06/mai

4 e 9 07/mai

5 e 0 08/mai

2ª Parcela

Benefícios de até um salário mínimo:

Final do cartão (sem o dígito) Data do depósito

1 25/mai

2 26/mai

3 27/mai

4 28/mai

5 29/mai

6 01/jun

7 02/jun

8 03/jun

9 04/jun

0 05/jun

Benefícios acima de um salário mínimo:

Final do cartão (sem do dígito) mai/20

1 e 6 01/jun

2 e 7 02/jun

3 e 8 03/jun

4 e 9 04/jun

5 e 0 05/jun