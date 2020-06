Prefeito anuncia pagamento do 13º salário para servidores de outras categorias em Manaus

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai destinar R$ 83,4 milhões para o pagamento da primeira parcela do 13º salário para servidores de outras categorias consideradas não essenciais no período da pandemia do novo coronavírus. O pagamento destes servidores está programado para ocorrer no próximo dia 15 de junho, conforme anúncio do prefeito Arthur Virgílio Neto, durante live na noite da última segunda-feira (1).

A primeira parcela do 13º já foi paga pela prefeitura em março para aposentados e pensionistas municipais, onde foram destinados R$ 12,6 milhões. Em maio foi a vez dos servidores de áreas essenciais durante a pandemia que atuam nas secretarias de Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp), de Comunicação (Semcom), Casa Militar e Assistência Social (Semasc), onde foram investidos R$ 23 milhões.

Arthur também garantiu o pagamento do salário de todo o funcionalismo público no final do mês, no mesmo dia programado.