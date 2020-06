Governo do Amazonas adianta pagamento do 13º salário

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - O governo do Amazonas vai injetar R$ 220 milhões na economia do Estado com o pagamento antecipado do 13º salário para os servidores públicos. O governador Wilson Lima anunciou na manhã desta segunda-feira (8) que os pagamentos serão realizados nos dias 25 e 26 de junho.

Os valores serão destinados para 113 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.