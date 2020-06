A 13ª Emenda: Netflix disponibiliza no Youtube documentário sobre racismo; assista

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

A Netflix disponibilizou gratuitamente o documentário ‘A 13ª Emenda’ no Youtube. A produção fala sobre racismo.

Com direção e produção de Ava DuVernay, o documentário faz uma análise da correlação entre a criminalização da população negra norte-americana e o bom do sistema prisional do país. No documentário, estudiosos, ativistas e políticos discutem a o problema crônico, fazendo um panorama histórico.