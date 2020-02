Motoristas de App reclamam de sujeira em carro e apanham de grupo em Manaus

Manaus/AM - Dois motoristas por aplicativo acabaram apanhando na madrugada desta segunda-feira (17) por mais dez homens após uma das vítimas ter reclamado para uma passageira sobre a higiene do carro. O caso aconteceu no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a versão contada pelo motorista que foi acionado para fazer a corrida, ao chegar no ponto de embarque, uma mulher visivelmente embriagada entrou no veículo com um bolo de aniversário nas mãos dentro de um recipiente sem tampa. Ao ver que a passageira estava sem coordenação motora, ele pediu que ela se retirasse para evitar que o veículo ficasse sujo, foi então, que ela teria deixado o alimento cair no banco do carro e a ofender o motorista, que de imediato, acionou via rádio os colegas de profissão.

Um outro motorista chegou para explicar para a passageira sobre o dano causado no carro e a responsabilidade dela pela taxa de limpeza. Um grupo com mais de 10 homens que estavam em uma comemoração na rua, fecharam a via com uma motocicleta para que os carros não saíssem, e começaram a agredir os motoristas. Um deles ficou com diversos hematomas pelo corpo.

A polícia foi acionada e cinco suspeitos foram levados para o 12° Distrito Integrado de Polícia, para esclarecimentos. As vítimas também foram conduzidas para prestar depoimento.