Homem é atropelado por ônibus ao atravessar rua em Manaus

Manaus/AM - Um homem até o momento não identificado morreu na noite deste sábado (18) após ter sido atropelado por um ônibus Na Rua Oitante, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da capital.

Segundo testemunhas, o ônibus da linha 118 trafegava pela via pública em alta velocidade quando o homem realizava a travessia da rua e foi atropelado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e foi removido no local do acidente por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A perícia esteve no local para saber coletar provas que ajudem na investigação sobre dinâmica do acidente.

No local, moradores da rua não reconheceram a vítima.