Casado, homem assiste Bacurau 11 vezes com namoradas diferentes e o pior acontece

Bacurau esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (27), desta vez não pelo sucesso do filme, mas sim por uma história bizarra que chegou ao público e viralizou nas redes sociais.

A thread (série de postagens sobre o mesmo assunto) conta a história de um homem que assistiu Bacurau 11 vezes, 1 vez com a esposa, e 10 vezes com as amantes, 10 garotas diferentes.

O exposed foi compartilhado pela internauta Cris Dias, que conta como depois de uma postagem numa página que gostava de quebrar tabus, um grupo de mulheres que não se conheciam descobriu que o mesmo cara estava namorando com elas.

Depois de vazar na web um print com um pedido de desculpas do tal "boy embuste” para uma das meninas, ele deletou todas suas contas.