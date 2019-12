Suspeito de cavar túnel para roubar Banco do Brasil já tinha feito o mesmo para fugir da cadeia

Um dos homens presos apontados como um dos participantes de cavar um túnel de 70 metros em um galpão localizado na região do Monte Castelo, em Campo Grande, São Paulo, que levaria ao cofre de um banco, já tinha feito o mesmo para fugir da cadeia. As informações são do site Globo.

"O buraco parte de uma edícula e um deles cavava uma média de 2 a 3 metros por dia e este já fugiu da prisão cavando túnel. Lá ele conheceu outro comparsa com passagem de roubo a banco e este o ajudou na ação criminosa, tanto para fuga da cadeia quanto agora na tentativa de chegar ao cofre do Banco do Brasil", afirmou o delegado João Paulo Sartori ao site.

O caso, segundo o site, aconteceu no último domingo (22), o túnel escavado por criminosos já estava embaixo do cofre do Banco do Brasil quando foi descoberto, na ocasião houve troca de tiros e dois morreram. A Polícia também apreendeu 3 veículos, sendo 2 caminhonetes com placas de Pernambuco, Ponta Porã e um caminhão.