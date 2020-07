Fique Atento: Governo altera datas de pagamento da 1ª parcela do 3º lote

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Foi publicada em uma edição extra e assinada pelo ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni, que o Governo Federal fez mudanças no calendário de saques em dinheiro do terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600.

As mudanças afetam beneficiários nascidos no segundo semestre. Agora, os saques em dinheiro para esse público poderão ser feitos em apenas dois dias: na segunda (13), trabalhadores nascidos de julho a setembro podem sacar o dinheiro. Já na terça (14), poderão retirar o valor os nascidos de outubro a dezembro.

Veja como ficou o cronograma de pagamentos do 3º lote da 1ª parcela do auxílio emergencial, com as alterações indicadas nesta sexta.

Calendário- Crédito em Poupança Social Digital

16/jun (ter) - já realizado - nascidos de janeiro a junho

17/jun (qua) - já realizado - nascidos de agosto a setembro

Calendário - Saque em Dinheiro

06/jul (seg) - já realizado - nascidos em janeiro

07/jul (ter) - já realizado - nascidos em fevereiro

08/jul (qua) - já realizado - nascidos em março

09/jul (qui) - já realizado - nascidos em abril

10/jul (sex) - nascidos em maio

11/jul (sab) - nascidos em junho

13/jul (seg) - nascidos em julho, agosto e setembro

14/jul (ter) - nascidos em outubro, novembro e dezembro