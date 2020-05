Governador Wilson Lima confirma reabertura do comércio no Amazonas a partir de 1º de junho

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou nesta terça-feira (26). que o comércio terá abertura gradual a partir do dia 1º de junho.

A confirmação do governador foi feita durante a inauguração da primeira ala hospitalar do Brasil para tratamento de pacientes indígenas com o novo coronavírus. A abertura, até o momento, vale somente para capital. Já no interior, cada prefeitura vai avaliar o retorno das atividades.

Wilson Lima já havia anunciado no último domingo (24), que a reabertura gradual do comércio em Manaus estaria condicionada à redução dos casos da Covid-19, levando em consideração a redução no número de mortes.