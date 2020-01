Bolsonaro define aumento no salário mínimo; Confira

O salário mínimo passa a ser R$1.039 em 2020, após ser definido pelo governo federal nesta terça-feira (31), estabelecido em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Conforme o Sistema Globo,o reajuste foi de 4,1% em relação ao atual mínimo, de R$ 998, e cerca de 49 milhões de pessoas serão beneficiadas com o aumento. É a primeira vez que o salário mínimo atinge R$ 1 mil.

O valor ficou abaixo do previsto no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de R$ 1.040, e acima do que foi aprovado pelo Legislativo para 2020, o valor seria R$ 1.031.