Filho 04 de Bolsonaro e influencer terminam namoro após manifestação de modelo no Instagram

O namoro entre Renan Bolsonaro e Luana Dellevedove chegou ao fim após a influenciadora fazer uma manifestação nas redes sociais após a morte de sua tia-avó por Covid-19.

A modelo, que estava morando com o filho "04" do presidente Jair Bolsonaro, fez posts pedindo que as autoridades respeitem os mortos pela doença, e disse que não é só uma gripezinha. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, a manifestação foi um dos motivos do namoro azedar de vez. Os dois deixaram de se seguir nas redes sociais após o desabafo. O outro seria porque Luana não se sentia confortável em dividir as contas meio a meio com o jovem.