Utilização de fone de ouvido exige muita atenção

Metade dos jovens entre 15 e 25 anos poderão apresentar alguma perda auditiva significativa até 2050. O alerta é da Organização Mundial da Saúde (OMS). Tudo isso por causa do fone de ouvido, cada vez mais presente na vida das pessoas.

Segundo especialistas, o ideal é que o volume não seja maior do que 80 decibéis. Entretanto, muitos exageram na hora de ouvir música. Uma regra prática é, ao colocar o fone de ouvidos, diminua 50% do volume habitual.

Longos períodos

Além do volume, é necessário ter atenção também com o período utilizado. Caso seja até 80 decibéis, o certo é ficar, no máximo, 8 horas por dia com o fone de ouvido. Aqui a regra também e clara: se aumentar os decibéis é necessário diminuir o tempo de utilização.

Modelos

O modelo também faz diferença para a saúde auditiva. O intra-auricular exige moderação na utilização, com volumes mais baixos. Por sua vez, os modelos headsets são considerados uma melhorar opção. Isso porque o som não vai direto pelo canal auditivo.

Mesmo assim, a recomendação é a mesma: não ultrapasse exagere no volume. Aliás, em caso de dor ou zumbido, procure um otorrinolaringologista para uma avaliação.