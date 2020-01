Receitas leves para saborear no verão

Estação do ano aclamada por muitos brasileiros, o verão tem uma forte ligação com o período de férias, praia, piscina e, consequentemente, muita diversão. Entretanto, a época também tem ligação com os descuidos com a dieta. Afinal, muitos consideram um grande desafio manter uma alimentação equilibrada fora da rotina diária.

O problema é que, por causa das altas temperaturas, é importante manter uma alimentação balanceada, além da hidratação constante. Só assim é possível evitar possíveis problemas.

Para auxiliá-lo nessa missão, mas sem perder o sabor, separamos duas sugestões mais saudáveis para você saborear durante o verão.

Frapê de Goiabada saudável

Para o preparo, você precisará de um pote de iogurte natural desnatado; um copo de água de coco; uma xícara de chá de goiabada picada; uma colher de sobremesa de semente de chia e uma colher de sobremesa de semente de linhaça. Adicione todos os ingredientes em um liquidificador. Quando o líquido estiver homogêneo, está pronto.

Abacaxi grelhado com creme de iogurte

Aqui, mais uma receita fácil de preparar, gostosa e saudável. Ingredientes: duas rodelas de abacaxi; uma colher de chá de adoçante culinário; uma colher de sopa de raspas de limão e um pote de iogurte natural desnatado.

Para preparar o abacaxi, aqueça uma frigideira e coloque as rodelas da fruta para grelhar. Cuidado para não queimar. O creme também e simples. Basta escorrer o soro do iogurte e depois misturar as raspas de limão e o adoçante culinário. Não esqueça de manter o creme na geladeira.