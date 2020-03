Prevenção é o melhor remédio contra a otite

As agressões a jornalistas em Manaus

Com as altas temperaturas, aproveitar um dia de sol na praia ou na piscina é sempre muito agradável. Apesar da diversão garantida, determinados cuidados com os ouvidos são necessários para evitar complicações futuras. Afinal, alguns fatores favorecem o surgimento dos casos de otite.

O aumento da umidade no conduto auditivo contribui para a ocorrência das infecções nos ouvidos. Aliás, a água pode conter alguns fungos e germes que causam a otite.

Alerta

Apesar de simples, a otite merece atenção especial. Se não for devidamente tratada, pode evoluir e provocar problemas mais graves, deixando até mesmo sequelas, como a redução do nível de audição.

Para as crianças, por exemplo, isso pode dificultar o desenvolvimento da linguagem e prejudicar o processo de aprendizagem. Por falar em crianças, os pais precisam ficar atentos a alguns sinais, como inchaço, vermelhidão ou, até mesmo, secreção.

Prevenção

Utilizar o protetor auricular na praia ou na piscina protege o conduto auditivo e, consequentemente, ajuda a prevenir o surgimento do problema. Caso algum sintoma seja identificado, evite utilizar receitas caseiras. Nesse caso, é muito importante consultar um médico para uma avaliação do caso e, assim, a indicação do melhor tratamento.