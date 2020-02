Joelhos formam a base para uma boa caminhada

Eles são fundamentais para a nossa autonomia e qualidade de vida. Depois da coluna vertebral, o joelho é a segunda região do aparelho locomotor que mais sofre lesões, independentemente da faixa etária. Por isso, todo cuidado é pouco.

Suas cartilagens são sustentadas por um conjunto de estabilizadores denominados ligamentos. O joelho faz parte de uma articulação complexa e integrada com partes moles. Esse conjunto é o que permite movimentos.

Nos jovens

Já na adolescência é comum a queixa de joelhos doloridos, principalmente durante a prática de atividades esportivas. Esse é o período das chamadas dores de crescimento que, na verdade, são necroses da cartilagem responsáveis pelo estiramento do corpo.

Nos adultos

Quando o assunto é dor nos joelhos, há maior incidência na fase adulta. As crises surgem em decorrência de vícios posturais, pequenos traumas de repetição e de treinos exagerados nas academias.

Dicas

Para evitar problemas, a prática de atividade física faz toda a diferença. Fortalecer os músculos das pernas ajuda a evitar complicações. Mesmo assim, é preciso tomar cuidado com os exageros. Afinal, eles também são responsáveis por causar traumas. Com isso, conte com o auxílio de um preparador físico e, principalmente, evite os exageros.

Aliás, controlar a balança também ajuda na prevenção. O excesso de peso torna-se um fator de risco por causa da carga extra sobre os joelhos. Portanto, esse é mais um fator importante para a manutenção de uma dieta equilibrada.

Em caso de dores na região, não deixe de consultar um médico. Com isso, uma avaliação detalhada será realizada, verificando causas e possíveis problemas no joelho.