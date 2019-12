Gordura no abdômen prejudica o fígado

Assim com a diabetes, a obesidade é responsável por provocar diversos problemas para a saúde. Entre eles está a esteatose. Essa inflamação do fígado é proveniente do acúmulo de gordura na região abdominal.

De acordo com estudos, a esteatose é um fator adicional de risco para doenças do fígado, como hepatites virais e as complicações causadas pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

O risco da evolução da doença é constato através de exames. Por isso a necessidade de procurar um médico, além de manter um estilo de vida mais saudável, com um cardápio equilibrado e a prática de atividade física. Dessa forma, é possível evitar que a doença evolua, por exemplo, para a cirrose hepática.

Tratamentos

Vale destacar que o problema é reversível, caso seja identificado com o tempo necessário para evitar complicações mais graves. Dessa forma, é preciso identificar a causa da inflamação, permitindo assim identificar o melhor tratamento.

O tratamento, aliás, incluirá mudanças nos hábitos alimentares, com a elaboração de um cardápio mais equilibrado e saudável, a prática de atividade física, entre outras ações.

Além da dieta e dos exercícios, medicamentos serão necessários para melhoram a sensibilidade da insulina. Para evitar isso, o melhor mesmo é manter um estilo de vida mais saudável. Além disso, não esqueça de procurar um medico para uma avaliação geral.