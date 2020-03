Gergelim promove benefícios para a saúde

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Semente famosa encontrada sobre determinados pães, o gergelim faz mais do que dar sabor e charme aos pratos. Consumido em quantidades certas, ele pode promover benefícios para a saúde, contribuindo assim para a manutenção de uma alimentação equilibrada e saudável.

Entre os seus benefícios, o gergelim consegue combater o colesterol ruim. Isso ocorre por causa das funções antioxidantes do óleo encontrado na semente. Ele ainda promove o fortalecimento das funções do fígado e dos rins, além de melhorar a circulação do sangue.

Derivados

Além das tradicionais sementes, ele possui alguns derivados. Usado em pratos orientais, o óleo de gergelim faz parte da lista. Chamada de tahine, a pasta de gergelim é um ingrediente típico da culinária árabe.

Origem

Continente de origem, a África possui muitas espécies silvestres. Já na Ásia apresenta uma grande variedade. O gergelim chegou no Brasil no século 16 com os portugueses. O Estado de São Paulo é um dos centros que atua na plantação para exploração comercial dessa semente. Já no Nordeste o cultivo é para consumo local.