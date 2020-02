Gengivite pode provocar problemas graves de saúde

Silenciosa e traiçoeira. Assim pode ser definida a gengivite, uma inflamação da gengiva que acontece em volta dos dentes. Quem nunca teve, a tendência é que um dia apresente algum tipo de inflamação gengival. Aliás, um hábito simples pode evitar o surgimento do problema, que é grave e, por isso, precisa ser levado a sério.

As bactérias responsáveis pela gengivite não prejudicam somente os dentes, mas também a saúde como um todo. Em um estágio avançado, a inflamação pode até provocar doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, descontrole de diabetes e problemas respiratórios, além de partos prematuros.

Detalhes

Tudo começa com a falta do uso de fio dental. Consequentemente, os restos de alimentos formam a placa bacteriana. Por sua vez, se não for removida, ela pode causar a gengivite.

Um leve sangramento durante a escovação é um indicativo que a gengiva pode estar comprometida. Mas existem outros sinais da gengivite, como: aspecto arroxeado, inchaço, lesões na boca e mau hálito. Já a periodontite tem todos os sintomas mencionados, além de dentes moles.

Prevenção

Além do uso diário do fio dental, exames clínicos auxiliam na prevenção do problema. Em alguns casos, outros exames são necessários para auxiliar no diagnóstico. Por isso, é fundamental consultar um dentista periodicamente. Além de prevenir, o profissional consegue fazer uma avaliação precisa de cada caso.