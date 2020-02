Dor crônica: veja como aliviar o problema

Sintoma comum em diversas doenças, a dor é um dos principais motivos que levam o paciente a procurar auxílio médico. Muito frequente após cirurgias ou traumas, esse incômodo costuma desaparecer assim que a enfermidade é tratada. Entretanto, não é o que acontece com quem sofre de dor crônica

Nesse caso, o incômodo ocorre por um período de aproximadamente 3 meses, de forma continua ou intermitente.

Aliás, não existe um remédio único capaz de resolve o problema. Aqui, o tratamento precisa ser multidisciplinar, contando assim com o trabalho integrado de médico, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta.







O que fazer?

Mas e a atividade física: ajuda ou piora a situação? Dependendo da dor, os exercícios não são recomendados. Por isso, o primeiro passo é procurar um médico especializado para um diagnóstico.

Para as pessoas que sofrem com as dores crônicas, é preciso ter atenção com a prática de atividades físicas. Realizado de forma errada, o exercício pode piorar a situação. Para obter os benefícios, é recomendado contar com a ajuda de um profissional, evitando sempre a sobrecarga.

Além do fortalecimento dos músculos, a atividade física praticada de forma correta pode promover um efeito analgésico ao copo. Boa alimentação e os medicamentos também precisam entrar na lista dos cuidados.