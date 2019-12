Dicas para evitar os exageros durante o Natal

Todo ano a situação se repete: o Natal chega recheado com pratos saborosos e muito calóricos e, logo, muitos se preocupam com os números na balança. Para os praticantes de musculação, então, é ainda pior. Afinal, fica aquela culpa de passar do limite.

Mas é preciso ter calma. Afinal, existe uma estratégia para evitar o exagero, aliviando assim a culpa e também a barriga. Com isso, confira algumas dicas.

Comida

O primeiro passo é começar pelas saladas. A ideia é não exagerar nos temperos, já que eles são os grandes vilões nessas horas. Na sequência, é hora de começar com as proteínas. A preferência é pelas carnes magras, como o peru e chester. Aqui, a ideia é que as gorduras sejam evitadas. Também é bom ficar de olho nas peles. O melhor é retirá-las.

Álcool

Para quem não abre mão das bebidas alcoólicas, o ideal é manter a hidratação. Com isso, beba água antes de chegar à festa, durante o evento e também antes de dormir. Mesmo assim, não exagere no consumo de bebidas alcoólicas.

Exercícios

Aliás, não deixe de lado a atividade física. Como muitas academias também ficam abertas em horário reduzido essa época do ano, vale investir em atividades ao ar livre, caminhada ou corrida, por exemplo.

Sair da rotina

Aqui algo muito importante: permita-se sair da rotina. Para isso, prepare-se para “meter o pé na jaca”. Sendo assim, mantenha a dieta dias antes para evitar a sensação de culpa durante a comemoração.