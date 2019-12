Atenção ajuda a evitar exageros durante as comemorações

É praticamente impossível evitar determinados pratos durante as comemorações de fim de ano. Afinal, tem a “receita especial” de bacalhau ao forno da avó, o pernil com “temperos secretos” da tia e o pudim delicioso da mãe, entre outras iguarias, consideradas saborosas, mas também muito calóricas.

Após essas refeições, alguns desenvolvem uma sensação de culpa por conta da fartura. Entretanto, o segredo para aproveitar os banquetes e também evitar a briga com a balança está exatamente no consumo consciente e focado.

Então quer dizer que é possível exagerar durante as festas de fim de ano? Claro que não! O grande diferencial aqui é a possibilidade de consumir pratos saborosos sem restrições, mas com porções equilibradas e com quantidades moderadas.

Moderação

Dessa forma, a alimentação se transforma em um momento prazeroso, sem julgamentos, trazendo assim também benefícios para a saúde. Portanto, pessoas saudáveis não serão afetadas caso mantenham uma ou duas refeições com comidas especiais durante as festividades.

Aliás, desfrutar dos alimentos da ceia pode até mesmo ajudar a saúde, por conta do valor afetivo desses momentos, deixando um pouco de lado a preocupação com a balança.

Dica

Claro, apoiar-se no valor emocional das refeições não pode se transformar em desculpa para descuidar da alimentação equilibrada durante todo o ano. Até mesmo na ceia, o ideal é manter um equilíbrio, tanto dos pratos selecionados quanto das bebidas. Mesmo assim, garantir uma alimentação espontânea pode evitar a compulsão alimentar. Outra orientação é evitar distrações com o celular ou com a TV.